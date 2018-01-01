ديفيد لويز: مواجهة بورنموث صعبة، اللعب في إنجلترا ليس سهل أبدًا

مدافع تشيلسي يُعلق على الأسبوع الكروي الخاص بفريقه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض ديفيد لويز مدافع تشيلسي التقليل من منافس الفريق القادم في كأس الرابطة الإنجليزية "بورنموث" مؤكدًا أن اللعب في إنجلترا وفي مثل تلك البطولات ليس سهل أبدًا.

وحقق تشيلسي انتصارًا جديدًا في البريميرليج مساء الأحد حين هزم برايتون 2-1، وسيستقبل بورنموث مساء الأربعاء في كأس الرابطة "كأس كاراباو" قبل أن يستضيف ليستر سيتي في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي يوم السبت وهي المباراة الأخيرة قبل أعياد الميلاد.

وقد تحدث لويز لموقع ناديه الرسمي عن تلك الأحداث قائلًا "إنه دومًا أسبوعًا كبيرًا، لدينا بطولة أخرى يوم الأربعاء ومن ثم سنواجه ليستر، لذا علينا أخد الأمور خطوة بخطوة. سيكون أسبوعًا صعبًا".

"مباراة بورنموث مهمة، هي بطولة أخرى وكأس أخرى سنحاول الفوز بها. ستكون مباراة صعبة، علينا أن نعي ذلك لأن اللعب في إنجلترا وخوض تلك البطولات ليس سهل أبدًا، لذا علينا أن نكون جاهزين تمامًا، أن نرتاح ثم نحاول الفوز. إن فعلنا هذا، سنكون قادرين على الاستمتاع بأعياد الميلاد".

جاري نيفيل يرد بصرامة على "سخرية" بوجبا من مورينيو

وعن لقاء برايتون الماضي ومعاناة البلوز في الدقائق الأخيرة بعدما قلص أصحاب الملعب الفارق، قال المدافع البرازيلي "كان فوزًا كبيرًا وثلاثة نقاط أخرى جيدة. في البريميرليج، إن لم تقتل المباراة مبكرًا، فمن الطبيعي أن يثق المنافس بقدرته على العودة حتى الدقائق الأخيرة".

"برايتون حاول لعب التمريرات الطويلة والحصول على أخطأء ليضع الكرة في منطقة الجزاء، أعتقد أنهم لم يهددوا مرمانا سوى مرة واحدة، لذا المباراة لم تكن صعبة على المستوى الذهني بل على صعيد الروح".