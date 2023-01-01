يفكر في استخدام مسدس للحماية .. عصابة الذهب ترعب أسرة جاريث بيل!

أصيب نجم ويلز، جاريث بيل، وزوجته بصدمة بعد أن اقتحم لصوص مسلحون منزل عمتها خلال كأس العالم.

أصيب نجم ويلز جاريث بيل وزوجته إيما ريس جونز بالذهول بعد استهداف عمتها من قبل أربعة مسلحين ملثمين في سطو على منزلها خلال مونديال 2022، حيث كشف مصدر عائلي أن بيل وزوجته يفكران في استخدام مسدس شخصي للحماية.

بيل تواجد في قطر للمشاركة مع منتخب ويلز في كأس العالم 2022 عندما وقعت الحادثة في نهاية نوفمبر، وأصيبت عمة إيما وعائلتها بالذهول بعد أن اقتحم أربعة رجال ملثمين منزلهم في شمال ويلز مسلحين ببنادق الصيد.

وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، دخل المسلحون المقنعون للمنزل بحثًا عن الذهب، وسأل أحدهم: "أين الذهب؟ نريد الذهب "، بعد إخبارهم بأنه لا يوجد شيئ في المنزل، هربت العصابة من المنزل خالية الوفاض، ثم تم القبض على رجل منذ ذلك الحين.

وقال متحدث باسم الشرطة الويلزية: "رجلاً يبلغ من العمر 28 عامًا من منطقة بارنسلي ألقي القبض عليه للاشتباه في قيامه بالسطو، ومنذ ذلك الحين تم إطلاق سراحه بكفالة مع استمرار الشرطة في مطاردة بقية الأشخاص المتورطين في المداهمة".

بعد الحادث ، غادرت عمة إيما العقار مؤقتًا وأوضح مصدر عائلي: "جاريث وإيما مصدومان وقلقان حقًا من استخدام مسدس لحماية أنفسهم من التهديدات".

وأتم: "لا نعرف سبب استهداف عمة إيما، يبدو أنهم يريدون الحصول على الذهب، الأمور جعلت عمة إيما وعائلتها مرعوبة".