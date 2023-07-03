ماذا يفعل؟ .. لاعب عالمي يتفق مع 3 أندية دفعة واحدة من بينهم النصر

في مفاجأة غريبة وغير متوقعة.. اتفق لاعب عالمي، مع 3 أندية دفعة واحدة "من بينهم النصر"؛ استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.
النصر أعلن منذ قليل، عن أولى صفقاته العالمية؛ بالتعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر الإيطالي.
ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت"، اتفق الجناح الإيفواري ويلفريد زاها، مع أندية النصر وفنربخشه التركي ولاتسيو الإيطالي، والذين دخلوا في مفاوضات معه، خلال الأيام الماضية، على أن يختار أحدهم، في الساعات القادمة.
وكشفت الشبكة العالمية، عن أن زاها، تلقى عرضًا أيضًا من ناديه السابق كريستال بالاس الإنجليزي، والذي انتهت علاقته معه في 30 يونيو 2023؛ للتوقيع على عقود لمدة 4 سنوات جديدة.
جدير بالذكر أن زاها، مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس، في الفترة من أغسطس 2014 إلى يونيو 2023؛ حيث سجل 90 هدفًا وصنع 76 آخرين، خلال 458 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.
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