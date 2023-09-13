هل يغيب نيمار عن ديربي الرياض؟ .. تطورات مهمة في الهلال

تطورات مهمة عن نيمار قبل ديربي الهلال والرياض

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"لعب فجر الأربعاء مع منتخب بلاده فهل يلحق بديربي الهلال والرياض؟".. سؤال يطرحه الملايين حول العالم، عن الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

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نيمار قاد البرازيل، فجر الأربعاء - بتوقيت المملكة -؛ للفوز على بيرو (1-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

في الوقت نفسه.. يستعد نادي الهلال، لمواجهة نظيره الرياض، في ديربي العاصمة، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ما أثار الجدل بشأن مصير مشاركة الساحر البرازيلي.

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وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي: "تقرر وصول نجم الهلال نيمار إلى الرياض، فجر غدٍ الخميس".

وكشف الصويلحي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن نيمار، سيشارك بشكل طبيعي، في تدريبات الفريق الهلالي، المقررة غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة نادي الرياض.

ومن ناحيته.. أكد الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه بـ"إكس"، على أن نيمار جونيور، سيدخل قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمباراة الرياض.

جدير بالذكر أن نيمار البالغ من العمر 31 سنة، لم يخض أي مباراة مع الزعيم الهلالي - حتى الآن -؛ حيث انضم إلى الفريق الأزرق في الصيف الحالي؛ وهو يعاني من الإصابة.

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