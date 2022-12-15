يغيب عن مواجهة الباطن .. العويس يتعرض لإصابة جديدة بعد الكتف

حارس الهلال اكتمل شفاؤه مؤخرًا من إصابة في الكتف، لكن ترفض الإصابات أن تتركه

يواصل محمد العويس؛ حارس مرمى الهلال السعودي، السقوط ضحية للإصابات، إذ تأكد غيابه عن مواجهة الغد أمام الباطن.

Shahid

الزعيم يستأنف مبارياته، غدًا الجمعة، بمواجهة الباطن، على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بعد توقف دام قرابة الشهرين.

وأعلن الهلال عدم قدرة العويس على استكمال مران اليوم الخميس، إثر معاناته من آلام في العضلة الخلفية.

وتأتي هذه الإصابة عقب شفائه مؤخرًا من الإصابة في الكتف، التي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن الصدارة، فيما يأتي الباطن في المركز الأخير بنقطة وحيدة.