يغرم فريقه في كل جولة ودخل التدريب عن طريق “فوتبول مانجر” .. حكاية مدرب ريمس الجدلية!

ويليام ستيل مدرب ريمس يعد قصة ملهمة حقًا في عالم كرة القدم.

يكلف الإنجليزي ويليام ستيل المدير الفني لنادي ريمس الفرنسي فريقه 25 ألف يورو عن كل مباراة يدير فيها الفريق، لعدم امتلاكه رخصة تدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ستيل، البالغ من العمر 30 عامًا، يعتبر قصة ملهمة حقًا رغم تلك الغرامة الباهظة التي يتكبدها فريقه، لأنه بدأ مسيرته الاحترافية في التدريب عن طريق لعبة "فوتبول مانجر" الشهيرة.

ويقود ستيل فريقه ريمس بأفضل طريقة ممكنة، حيث لم يخسر في 12 مباراة على التوالي في كافة المسابقات، آخرها كان التعادل المثير مع باريس سان جيرمان بهدف لمثله في الجولة 20 من "ليج 1".

بالطبع لم يبدأ ستيل مسيرته على الفور من "فوتبول مانجر" حيث تعود البداية إلى عام 2011، عندما عمل كمساعد مدرب لفريق تحت 14 عامًا في نادي بريستون نورث إند الإنجليزي، وبدأ رحلة الصعود منذ ذلك الوقت.

الرحلة قادته قبل عامين إلى منصب المدرب المساعد في نادي ريمس، وتولى تدريب الفريق في مهمة مؤقتة منتصف الموسم الحالي بعد إقالة الإسباني أوسكار جارسيا.

ويبدو أن مهمة الإنقاذ التي بدأها ستيل مع ريمس جاءت بنتائج جيدة، حيث حصد الفريق تحت قيادته 18 نقطة في الدوري الفرنسي، من الفوز في أربع مباريات وستة تعادلات ليصعد إلى المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، فيما فاز في مباراتين في كأس فرنسا ليتقدم إلى الدور الخامس من البطولة.