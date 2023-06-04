يغازل فريقًا جديدًا .. كيليان مبابي يكشف عن بطل دوري أوروبا 2022-23

مبابي يكشف عن توقعاته لبطل دوري الأبطال هذا الموسم

تحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، عن توقعاته للفائز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ومن المقرر أن يلتقي فريق مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في مدينة إسطنبول بتركيا يوم 10 يونيو الجاري بنهائي البطولة.

وقال مبابي في تصريح لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن مانشستر سيتي سيفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا".

وودع باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، من دور الـ16، على يد بايرن ميونخ.

وتأهل مانشستر سيتي لنهائي البطولة بعد إقصائه حامل اللقب فريق ريال مدريد بنتيجة 5-1 بمجموع المبارتين، بينما وصل فريق إنتر للمباراة النهائية بعد انتصاره على ميلان بنتيجة 3-0 بمجموع المبارتين.