الحارس البلجيكي كان ينتظر تواصلًا من هذا النوع

في خطوة من شأنها إذابة الجليد بين تيبو كورتوا ومنتخب بلاده، سافر المدير العام الجديد للاتحاد البلجيكي لكرة القدم بيتر ويليمز إلى مدريد للقاء بحارس مرمى ريال مدريد المصاب حاليًا.

ولا تبدو خلال الآونة الأخيرة أي ملامح لتغيير وشيك في العلاقة بين كورتوا والمدرب دومينيكو تيديسكو، ولكن سفر ويليمز لرؤية كورتوا في العاصمة الإسبانية يوحي بالكثير من الاختلاف في الموقف.

يعد ذلك أول تواصل عن قرب منذ اندلاع أزمة كورتوا مع منتخب بلاده والتي جعلته لا يمثل الشياطين الحمر منذ 17 يونيو 2023 في تصفيات اليورو، ثم أصيب لمدة طويلة وعاد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن المدرب تيديسكو لم يختر كورتوا الذي تألق في نهاية الموسم الماضي مع ريال مدريد لقائمة المنتخب في يورو 2024، فيما قال كورتوا إنه طيلة وجود هذا المدرب في منصبه، فإنه لن يلعب بقميص المنتخب.

صحيفة "آس" الإسبانية التي كشفت تفاصيل اللقاء، أكدت أن كورتوا نقل الرسالة الأخيرة نفسها مرة أخرى إلى ويليمز، ولكن بشكل عام فإن التواصل في حد ذاته خطوة للأمام بالنسبة للجماهير البلجيكية التي تنتظر عودة قائد الفريق مجددًا إلى حماية العرين البلجيكي.