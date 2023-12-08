"يعود إلى مسرح الجريمة" .. ريال مدريد يهاجم التحكيم من جديد قبل مواجهة بيتيس!

النادي الملكي أصبح جدليًا للغاية!

عاد ريال مدريد للهجوم على التحكيم من جديد وهذه المرة كان الضحية هو الحكم سوتو جرادو الذي سيقود مباراتهم المقبلة في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس.

جاء هذا مرة أخرى عن طريق قناة النادي، التي لم ترحم الحكم واستعانت بلقطات من مباريات قادها بنفسه في العام الماضي للملكي لتبرر الهجوم عليه.

وقال أحد المعلقين على قناة النادي بحسب ما نقلت صحيفة "سبورت": "هو نفس الذي قدم مستويات فاضحة في الموسم الماضي ضد الفريق، إنهم يأخذون اعتراضنا على أنه نكتة".

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وأضاف آخر: "هؤلاء الذين يقومون بتعيينه لمباريات ريال مدريد يعيدونه إلى مسرح الجريمة، كأنهم يريدونه أن يقوم بإعادة تمثيلها، سيحدث شيئًا سيئًا".

جدير بالذكر أن جرادو كان قد قاد مباراة التعادل السلبي بين الفريقين في الموسم الماضي والتي أقيمت في شهر مارس، لكنه أدار مواجهتين للملكي بعدها فاز بهما ضد إشبيلية وريال سوسييداد بنفس النتيجة 2-1.