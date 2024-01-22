"يعمل بمجال السينما" .. رئيس عملاق أوروبي يعلنها: أرغب في شراء فريق سعودي

الرياضة السعودية تجذب رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم لـ"الاستثمار"

SHAHID

فجّر أوريليو دي لورينتس، رئيس مجلس إدارة نادي نابولي الإيطالي، مفاجأة من العيار الثقيل، مساء اليوم الإثنين؛ بشأن خطته في "الاستثمار" بكرة القدم السعودية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دي لورينتس رجل أعمال ومنتج أفلام سينمائية؛ حيث نجح في إعادة نابولي، إلى منصات التتويج مجددًا، بالحصول على لقب الدوري الإيطالي في موسم 2022-2023؛ وذلك بعد غياب 33 سنة كاملة.

وفي هذا السياق.. نقل الإعلامي الرياضي تركي الغامدي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن رئيس نابولي؛ قوله: "أفكر بشراء فريق سعودي".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأشاد أوريليو دي لورينتس، بالمنشآت الرياضية الجديدة في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها ملعب نادي الشباب، معتبرًا أنه أفضل من استادات كثيرة في إيطاليا.

وأضاف دي لورينتس في حديثه عن منشأة الشباب الجديدة: "انظروا إلى جمال هذا الاستاد.. يوجد في إيطاليا ملاعب أكبر منه؛ ولكن لا تجد لديها أرضية مثل هذه الجودة".

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، أعلنت بدء خصخصة الأندية؛ إلا أنها لم تفتح الباب أمام الأشخاص العاديين، مكتفية بالشركات والمؤسسات الوطنية، كمرحلة أولى - حتى الآن -.

SHAHID