يعشق رونالدو ويخطئ بجملته.. كل ما حدث في تقديم إندريك "الباكي" لاعبًا لريال مدريد!

دموع قد تكون تاريخية في عالم كرة القدم

العديد من لقطات العاطفة الجياشة ظهرت في تقديم البرازيلي إندريك لاعبًا رسميًا في صفوف ريال مدريد وذلك على ملعب سانتياجو برنابيو.

بداية، ارتدى إندريك الرقم 16 في النادي الملكي، والذي كان آخر من ارتداه في النادي الملكي الظهير ألفارو أودريوزولا.

وفور دخوله إلى الملعب، لم يتمالك أعصابه وشرع في البكاء بشكل واضح، قبل أن يبدأ حديثه بالإسبانية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعبر إندريك عن حلمه باللعب لريال مدريد منذ صباه، وأخذ يداعب أخاه الأصغر الذي اصطحبه معه إلى أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان من اللقطات الطريفة خطأ إندريك في العد بجملة "واحد-اثنين-ثلاثة.. هلا مدريد!" ليبدأ العد "ثلاثة - اثنين - واحد!"، وهي الجملة التي قالها كريستيانو رونالدو أثناء تقديمه لاعبًا لريال مدريد عام 2009، واستخدمها مبابي قبل أيام أيضًا أثناء تقديمه.

وفي المؤتمر الصحفي الذي تلا التقديم الرسمي، عبر إندريك مجددًا عن تطلعاته للمستقبل مع النادي الملكي وأبدى سعادته باللعب لريال مدريد.

وقال: "لم أتوقع كل هذا العدد من المشجعين في تقديمي، لقد استقبلوني بشكل جيد للغاية، هتفوا باسمي، وهذا جيد لي ولعائلتي".

وأردف: "منذ صباي أحب ريال مدريد، لم أسع إليه لكنه أتى إلي، أحببت كريستيانو رونالدو منذ الصغر وحرصت أن أكون في المكان الذي لعب له".

وأكد أن فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو ورودريجو جويس قد ساعدوه بشكل كبير لمعرفة الأجواء في مدريد طيلة الفترة الماضية، قائلًا إن عليه "مواصلة التعلم أكثر".

وأبرز أن "بكاء أهله من أجله" قد لامس قلبه، على حد تعبيره، متمنيًا تحقيق الانتصارات والألقاب العديدة مع النادي الملكي.