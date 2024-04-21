"يعشق باتمان ويخاف من النساء!" .. أسرار مثيرة في حياة نجم الاتحاد

ماذا قال نجم الاتحاد عن حياته؟

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كشف الإيطالي لويز فيليبي، مدافع فريق الكرة بنادي الاتحاد، عن لقطات مثيرة في حياته، متحدثًا عن سر السعادة، وشعاره المفضل في الحياة.

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المدافع الإيطالي انتقل إلى الاتحاد، في سبتمبر 2023، بعقد لثلاثة مواسم، وشارك فيليبي في 26 مباراة بقميص العميد خلال الموسم الجاري، فيما تعرض للإصابة بتمزق عضلي، غيبه عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي استضافتها المملكة، وتأهل فيها الفريق إلى الدور الثاني، قبل الخسارة أمام الأهلي المصري بنتيجة (1-3).

وفي حوار مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، كشف فيليبي عن صفته الأساسية والمميز في شخصيته، قائلًا "الصدق.. أنا شخص صادق جدًا، وما يميزني هو التواضع واللطف، دائمًا أحاول إسعاد الناس، كما أني شخص يسهل التعامل معه".

وتحدث فيليبي عن السعادة، باعتبارها أكثر ما يقدره في أصدقائه، مضيفًا "من الصعب وضع مفهوم للسعادة، ولكني أحاول أن أعيش بسعادة يوميًا، الاستيقاظ والاستماع للموسيقى في أجواء جيدة وسعيدة، يجب عليك أن تبحث عن السعادة، بل أن تعيش حياتك بالطريقة التي تناسبك، أحاول دائمًا مساعد الآخرين، وأن أحافظ على مزاج جيد، هذا هو الشيء الأهم".

وأضاف ضاحكًا أن أكبر مخاوفه هي النساء، ولونه المفضل هو (الأصفر والأسود)، في إشارة إلى لون رداء الاتحاد، كما قال إنه يود العيش في مدينة روما الإيطالية، وبطله المفضل هو أبيه، أما عن بطله الخيالي، فهو شخصية (باتمان) الكارتونية، فيما كشف عن شعاره الأساسي، وهو "كنت دائمًا شخصًا حالمًا، وهذا ما أبقاني على قيد الحياة".

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وتطرق فيليبي للحديث عن الحياة في المملكة، قائلًا "الأكلة المفضلة (ماجي)، ومنتجع إنديجو هو أفضل مكان يستحق الزيارة، وأفضل مدينة هي الرياض".

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