يعزف لحنًا من الإبداع .. أندرسون تاليسكا يعترف بـ"سر" انفجاره مع النصر

تصريحات أندرسون تاليسكا بعد مباراة النصر والدحيل

كشف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن سر تطور مستواه، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

تاليسكا البالغ من العمر 29 سنة، سجل 17 هدفًا وصنع 2 آخرين، خلال 13 مباراة رسمية مع نادي النصر، خلال الموسم الرياضي الحالي، في مختلف المسابقات.

وأكد تاليسكا في المؤتمر الصحفي بعد فوز النصر على الدحيل القطري، على أن تواجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم، ساعد في تطوير عقليته هو وجميع زملائه؛ ما أدى إلى هذا المستوى الكبير، منذ بداية الموسم.

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وعن ثلاثيته في شباك الدحيل.. قال النجم البرازيلي: "هذا نتيجة عمل جماعي للفريق بالكامل.. وليس نتاج عملي أنا فقط".

وأشاد أندرسون تاليسكا، بخطة البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، أمام الفريق القطري، خاصة في الشوط الثاني، والتي ساعدت على حصد الثلاث نقاط.

وفي النهاية.. أعرب تاليسكا، عن حبه الكبير للجماهير النصراوية، مشددًا على أنه يرتبط بعلاقة خاصة معهم.

جدير بالذكر أن تاليسكا سجل ثلاثة أهداف؛ ليقود النصر للفوز (3-2) على الدحيل، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا.