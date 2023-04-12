"يعرف أين يضع ألقابه ولن يكون رباطًا لحذاء جوارديولا" .. كاسانو يقسو على مورينيو

Dan Bernstein
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Cassano Mourinho GFXGetty / GOAL
خوسيه مورينيوروماالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الأوروبي

فصل جديد من حرب التصريحات بين كاسانو ومورينيو

واصل الإيطالي أنتونيو كاسانو، لاعب ريال مدريد وروما المعتزل، هجومه على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي وصفه بأنه لن يكون حتى رباط في حذاء بيب جوارديولا.

وتدور الحرب بين كاسانو ومورينيو منذ فترة مع انتقاد أنتونيو للمدرب البرتغالي الذي لم يعط كرة القدم شيئًا ليرد مورينيو بأن أحدًا لا يتذكره في ريال مدريد إلا بالسترة التي ارتداها وقت تقديمه.

لم يصمت كاسانو ورد قائلًا لبوبو تي في: "لم أتحدث عن مورينيو كرجل بسوء. لا أعرفه ولا يمكنني الحكم عليه كشخص".

وتابع اللاعب الإيطالي السابق "سأستمر في انتقاده على مستوى كرة القدم. فاز بدوري المؤتمر مع روما لكنه يسبب حماقة كبيرة وطرد وشجارات وكوارث وإهانات للاعبين. يعلم أين يضع ألقابه. لا أرغب في الفوز بأي شيء لقد لعبت كرة القدم لمتعة الجمهور. لا أهتم للألقاب. فاز بألقاب بلعب كرة قدم سيئة عليه فهم أنه مدرب فقير".

كما قال كاسانو لبرنامج CalcioConlaEffe في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "لن يكون حتى رباط في حذاء جوارديولا لأنه ظاهرة بينما مورينيو مدرب مروع".

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