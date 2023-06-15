يعرف أين سيكون.. مبابي يخطط لوثائقي عن نفسه الموسم المقبل!

كيليان مبابي يخطط ويعرف وجهته الموسم المقبل

يشغل مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الجميع لكن يبدو أن اللاعب نفسه يعرف ما سيفعل وأين سيكون الموسم المقبل؛ حتى أنه يخطط لإطلاق وثائقي في الموسم الجديد.

وأعلن مبابي عدم تمديد عقده مع باريس سان جيرمان قبل أيام حتى 2025 وهي السنة الإضافية المنصوص عليها في عقده؛ لتنتهي علاقته بباريس في صيف 2024. لكن اللاعب كذب شائعات انتقاله إلى ريال مدريد مؤكدًا استمراره مع باريس في الموسم المقبل.

تأكيدات كيليان عززتها " RMC Sport" فاللاعب يخطط أن يكون لاعبًا في باريس سان جيرمان الموسم المقبل. كما يخطط ليصور وثائقيًا عن نفسه في الموسم الجديد والأخير له مع النادي الفرنسي في حال استمراره معه.

وسينال كيليان مبلغ 70 مليون يورو، بخلاف راتبه السنوي، كمكافأة ولاء وفقًا لعقده الذي جدده الصيف الماضي. ويعد النجم الفرنسي هو أعلى اللاعبين راتبًا حول العالم بتقاضيه 6 ملايين يورو شهريًا قبل الضرائب.

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