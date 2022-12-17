"فرنسا تعلم أننا فريق عظيم".. إيميليانو مارتينيز يتحدى مبابي!

تحدى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الألبيسيليستي منافسه في نهائي كأس العالم، الفرنسي كيليان مبابي، بشأن تصريحاته السابقة عن كرة القدم في أمريكا الجنوبية.
وكان مبابي قد قال قبل أشهر إن كرة القدم الأوروبية أقوى بكثير، وإن مستوى الكرة في أمريكا الجنوبية لا يرتقي لنفس المستوى الأوروبي.
ورد مارتينيز في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا: "لقد قال ذلك لأنه لم يلعب أبدًا في أمريكا الجنوبية".
وأضاف: "هم (فرنسا) يعرفون أننا فريق عظيم، ويحترموننا بالتأكيد".
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