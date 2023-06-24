تصرف غير لائق من إدارة النادي السعودي

يبدو أن انشغال المسؤولين النصراويين بالمفاوضات مع أهدافهم لدعم صفوف الفريق الموسم القادم دفعهم لتجاهل إبلاغ اللاعبين المنوي التخلي عنهم بالقرار بطريقة لائقة وودية.

هذا ما كشفت عنه صحيفة الرياضية السعودية حين أكدت أن النصر قرر عدم تجديد عقد حارس مرماه المخضرم وليد عبد الله، والذي يرتدي قميصه منذ عام 2017 حين انضم له قادمًا من الشباب.

الصحيفة ذائعة الصيت أشارت إلى أن الحارس صاحب الـ37 عامًا أرسل خطابًا لإدارة النصر طلب خلاله تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية يونيو الجاري، لكنه لم يتلق أي رد عليه لعدم رغبة النادي في تجديد العقد.

وليد عبد الله لعب مع النصر 74 مباراة في جميع البطولات استقبل خلالها 85 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 22 مباراة، وقد تُوج مع الفريق بلقب الدوري السعودي موسم 2018-2019 وكأس السوبر السعودي 2020-2021.

يُشار إلى أن النصر سيدخل معسكره الإعدادي استعدادًا للموسم الجديد في البرتغال، وقد طلب النادي من اللاعبين الحضور إلى مدينة لشبونة يوم 2 يوليو القادم.