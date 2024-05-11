يعد جماهير ريال مدريد باحتفال مميز.. أنشيلوتي يؤكد تكرار صورة السيجار!

أنشيلوتي يعد جماهير ريال مدريد بصورة أيقونية جديدة...

وعد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، جماهير الميرينجي بترك صورة أيقونية جديدة، أثناء احتفالات الفريق بلقب الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد، لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 36 في تاريخه، وقبل نهاية الموسم الحالي للدوري بأربع جولات، ومن المنتظر أن تقيم إدارة الميرينجي احتفالًا باللقب، صباح غد الأحد.

وقال أنشيلوتي مازحًا في تصريحات صحفية، عند سؤاله عن إذا كان ينوي أن يترك صورة مميزة له أثناء الاحتفالات، كصورته بالسيجار: "نعم أعد الجماهير بأكثر من ذلك".

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وكان ريال مدريد، قد بدأ احتفالاته باللقب، منذ مساء اليوم السبت بعد الفوز على غرناطة، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 36 من المسابقة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، سيواصل الاحتفال باللقب رقم 36 كأكثر الفرق تحقيقًا للدوري الإسباني، يوم الثلاثاء القادم على ملعب سانتياجو برنابيو، عندما يستضيف ألافيس، في الجولة الـ 36 من الليجا.