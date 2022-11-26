يعتمد عليه في الفنتازي ولا يضمه في كأس العالم .. إنريكي يُثير الجدل!

ازدواجية في المعيار، أم نقص ثقة!

يعتمد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا على إياجو إسباس مهاجم سيلتا فيجو ضمن تشكيلته في اللعبة الإفتراضية "لا ليجا فانتازي ماركا"، على الرغم من عدم استدعائه ضمن قائمة منتخب إسبانيا.

إنريكي واصل الظهور عبر منصة "Twitch" من أجل التقرب إلى الجمهور الإسباني.

المدير الفني لمنتخب إسبانيا كشف أنه يلعب "لا ليجا فانتازي ماركا" قائلًا: "إنها لحظة رائعة لأخبركم عن فريقي في فنتازي الدوري الإسباني".

وسلط إنريكي هاتفه أمام الشاشة ليظهر تشكيلته الخاصة في اللعبة التي أظهرت اعتماده على ياجو أسباس، بالرغم من عدم اختياره في قائمة إسبانيا لكأس العالم 2022.

الجدير بالذكر أن منتخب إسبانيا فاز في أول مبارياته بكأس العالم 2022 أمام كوستاريكا بسباعية دون رد.