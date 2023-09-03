يعادل أرقامه بنفسه .. صلاح يعيد سجلاته القياسية بعد مباراة أستون فيلا

النجم المصري يحقق رقمًا لم يحققه أي لاعب آخر منذ آخر مرة وصل له بنفسه!

وصل النجم المصري محمد صلاح للمباراة العاشرة على التوالي له في الدوري الإنجليزي التي يقوم بالتسجيل أو بالصناعة فيها مع فريقه ليفربول.

جاء هذا خلال مواجهة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي أمام فريق أستون فيلا، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وبهذا يصبح محمد صلاح أول لاعب يصل لذلك الرقم منذ عام 2021 عندما نجح بنفسه في التسجيل أو في الصناعة في 15 مباراة متتالية بين شهري أغسطس وديسمبر.

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هدف صلاح كان الثالث في المباراة لصالح ليفربول وجاء مع بداية الشوط الثاني من متابعة لرأسية داروين نونيز بعد كرة ركنية.

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جدير بالذكر أن هذا هو الهدف الثاني لصلاح هذا الموسم بعد أن كان قد افتتح سجله التهديفي في مواجهة بورنموث في الجولة الثانية من البطولة.