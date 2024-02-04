"يظهرون الأعضاء التناسلية في وقت مقدس" .. رئيس نابولي يهاجم النقل التلفازي الحديث!

رئيس نابولي يُثير الجدل بتصريحات قوية

هاجم أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي، النقل التلفازي الحديث في بطولة الدوري الإيطالي، وذلك بتصريحات قوية جدًا بشأن خصوصية اللاعبين!

وقال رئيس نابولي خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقده السبت: "بث الدوري الإيطالي كارثة وكومة من العجز التام".

وأضاف دي لورينتيس: "لماذا نسمح للكاميرات بالدخول إلى غرفة خلع الملابس، عندما يكون لدى اللاعبين خصية نصفها بالداخل والنصف الآخر بالخارج!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل رئيس نابولي مهاجمته للبث التلفازي الحديث بالدوري الإيطالي: "ماذا تبيع ما هي روعة هذه اللحظة المقدسة في غرفة خلع الملابس؟ لا يوجد سوى غباء أولئك الذين يبيعون الأشياء على التلفاز!".

كما أكد أيضًا أوريليو على أن المؤتمرات الصحفية يجب أن تكون في اليوم الذي يلي المباراة، ليكون المدرب هادئًا، ليكون قد راجع كل شيء ويعرف كيف سارت المباراة، كما أن المؤتمرات قبل المباريات لا تصلح لأن المدرب لا يستطيع أن يخبر الصحفيين عن تشكيلة فريقه ويُساعد خصومه!