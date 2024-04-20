"يظنون أننا نستمتع بالأموال والهلال هو الأفضل".. اعترافات مثيرة من نجم الشباب

ماذا قال رومان سايس عن الحياة في الرياض؟

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دافع المغربي رومان سايس، نجم فريق الكرة بنادي الشباب، عن فكرة اللعب في الدوري السعودي، مشيدًا بالأجواء التي شاهدها في الرياض منذ قدومه إلى الليوث.

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المدافع المغربي الذي قاد بلاده إلى المركز الرابع في كأس العالم (فيفا قطر 2022)، انتقل إلى الشباب في سبتمبر الماضي، قادمًا من السد القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد مسيرة في العديد من الدوريات العالمية، أبرزها في لوهافر الفرنسي وولفز الإنجليزي وبيشكتاش التركي.

وقال سايس، خلال تصريحات إعلامية، "الحياة في الرياض جيدة جدًا، أستيقظ في الصباح أجد الجو جميلًا، وأستمع لصوت الأذان، أن تعيش وسط مجتمع مسلم، فهذا شيء جيد جدًا لي ولأولادي. الطقس هنا جميل، ولكن إنجلترا كانت تمطر دائمًا".

وأضاف "أشعر بخير هنا، ولدي معرفة خارج نطاق كرة القدم، ياسين بونو (حارس الهلال) في البيت المجاور، أخوض تجربة جديدة وبطولة جديدة. يجب أن نعترف، إنها ليست أوروبا بعد، ولكن كل شيء يتقدم، أقوم بمجهود بدني مثلما كنت أقوم في أوروبا، وفي بعض الأحيان أبذل مجهودًا أكبر، المواجهات هنا قوية جدًا".

وتابع سايس "الناس يظنون أننا هنا فقط من أجل الراحة والاستمتاع بالطقس والحصول على الأموال، الحياة هنا جيدة ونعيش في ظروف جيدة، ونعمل من أجل تطوير كرة القدم في البلاد، هناك لاعبون كثيرون قدموا إلى السعودية، مثل رونالدو وبنزيما ومحرز، هناك مجهودات كبيرة من أجل تطوير الكرة".

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وتحدث سايس عن هدفه أمام الهلال في ديربي الجولة 25 من دوري روشن السعودي، قائلًا إن الهدف كان جميلًا ولكن دون فائدة فقد فاز الهلال، والذي وصفه بأنه أفضل فريق المملكة، بعد تجاوز 30 مباراة بانتصارات متتالية.

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