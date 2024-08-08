"يظنونني ذكرًا في الحمام" .. الملاكمة التيوانية لين يو تينج تكشف عن معاناتها

لين تُهاجم الاتحاد الدولي للملا

كشفت الملاكمة التيوانية لين يو تينج عن معاناتها خارج الحلبة، منتقدة الاتحاد الدولي للملاكمة حيث اتهمته بمهاجمتها عمدًا من خلال اختبار وصفته بـ"الكاذب" لتحديد جنسها.

وكانت لين قد تم استبعادها من بطولة العالم للملاكمة عام 2023 بسبب فشلها في اجتياز اختبار غامض من جانب الاتحاد الدولي، وهي القضية التي تسببت في أزمة في أولمبياد باريس 2024.

وقالت لين خلال تصريحات لوكالة الأنباء الصينية: "أتفهم أسئلة الناس بسبب مظهري، وأحترم حرية التعبير ولكنني أفضل أن أكون أقل شهرة، لأن قراءة بعض التعليقات تزعجني ولكن ما يمكننا فعله هو إقناع أنفسنا بأننا لا نستطيع التحكم فيما يقولونه، دعهم يتحدثون ولكن ضميري مرتاح بسب بهذا الأمر".

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وأضافت: "الاتحاد الدولي للملاكمة لم يتبع أي معايير والاختبار الذي قام به أثبتنا أنه خاطئ، وأتساءل عما إذا كانوا يتعمدون مهاجمتي لقد شعرت بالارتباك كان الأمر سخيفًا، لأنني حرمت من الميدالية البرونزية".

وواصلت: "أعتقد أن السبب في مشكلتي هو مظهري، فهو يجذب الكثير من الانتباه، أحيانًا عندما أذهب إلى الحمام يسألني أحدهم هل أنتِ ذكر أم أنثى، ثم أخبرهم بأنني امرأة، وذلك يرجع لطولي وتصفيفة شعري، وأريد أن أقول إنني كنت دائمًا كما أنا".

واختتمت الملاكمة حديثها قائلة: "بعد كل شيء أنا ملاكمة وأريد أن أسعى لتحقيق نتائج وإنجازات أفضل، وأفضّل التركيز على تحسين أدائي، لو تركت شعري طويلًا سأضطر لقضاء وقت كثير لتصفيفه وربما لم يكن لدي الوقت للراحة بين روتيني الصباحي والمسائي، يمكن القول أن تقول ما تريد قوله، ولكن يمكنني أن أقرر ما أريد فعله، ولست مضطرة لتلبية صورك النمطية".

وتستعد لين لمواجهة البولندية جوليا سيريميتا على الميدالية الذهبية لوزن الريشة في أولمبياد باريس يوم السبت المقبل.