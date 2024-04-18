"كان يضع الثلج وطلب اللعب نصف ساعة!".. إصابة الشهري تؤرق الهلال في ليلة رباعية العين

العين يفوز على الهلال برباعية والشهري يلعب مصابًا..

"أنا جاهز للعب نصف ساعة".. هكذا كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عن تضحية صالح الشهري، مهاجم الفريق، من أجل دعم الفريق رغم إصابته قبل مواجهة العين الإماراتي.

الشهري لعب 18 دقيقة، في المباراة التي شهدت خسارة ثقيلة للهلال في ضيافة العين الإماراتي بنتيجة (2-4)، على ملعب هزاع بن زايد، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال جيسوس، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن صالح الشهري كان يضع الثلج على موضع إصابته، ورغم ذلك، فقد أخبر مدرب الهلال بأنه جاهز للعب نصف ساعة، ولم ينخرط في المران الجماعي منذ إصابته الأخيرة، ولذلك لم يشارك أساسيًا في لقاء العين.

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من جانبه، أكد ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، أن صالح الشهري تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة الاتحاد (في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي)، وغالبًا في الرباط الداخلية للركبة، بوصفها كدمة أو من الدرجة الأولى، مضيفًا أن الشهري لم يستطع التدريب في الفترة الماضية مع الفريق، ولذلك لم يشارك منذ بداية المباراة، كما يعاني من إصابة مزعجة في الجري والتسديد، ولذلك حاول المشاركة باستخدام الربطة على الركبة.

وكشف الشهراني عن صورة تثبت إصابة مهاجم الهلال، أثناء مشاركته في احتفالات الفريق بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي في مدينة أبوظبي الإماراتي، بعد التغلب على الاتحاد بنتيجة (4-1).

وقرر مدرب الهلال، الدفع بالمهاجم عبد الله الحمدان، في التشكيل الأساسي بمباراة العين، فيما وجه الحمدان تسديدة واحدة على مرمى المنافس، خلال مشاركته في الشوط الأول، قبل أن يقرر جيسوس، الدفع بسلمان الفرج بديلًا له مع بداية الشوط الثاني.