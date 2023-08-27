يضرب ولا يُبالي .. جمهور النصر يُعاقب حمدالله باستخدام ساديو ماني!

صدمة للمغربي من جمهوره السابق

SHAHID

يبدو أن جمهور النصر لم ينس أبدًا ما فعله لاعب الفريق السابق، عبد الرزاق حمدالله، في أيامه الأخيرة قبل الرحيل للاتحاد، ولذا عاقبه بطريقته الخاصة حين وجد الفرصة لذلك.

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الجمهور النصراوي دشن حملة قوية عبر منصة إكس للتصويت لصالح هدف مهاجم الفريق ساديو ماني في سباق أهداف الجولة الثالثة من دوري روشن، والذي نافسه خلاله حمدالله بهدفه للاتحاد ضد الرياض وماتيوس كاسترو مهاجم التعاون في مرمى أبها.

النصراويون نجحوا بالفعل في منح هدف ماني لقب هدف الأسبوع بنسبة تصويت بلغت 56% مقابل 36% لهدف المغربي و9% للاعب البرازيلي، وذلك رغم إجماع الأغلب على أفضلية هدف حمدالله الذي سجله بتسديدة خلفية رائعة على طريقة هدف كريستيانو رونالدو ضد يوفنتوس.

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فوز هدف ماني أثار سخرية واستياء الجمهور السعودي غير النصراوي، حيث أكدوا عبر تغريداتهم إلى أن تسديدة حمدالله المذهلة تستحق الفوز بهدف الموسم وليس فقط الجولة الثالثة، لكن الجمهور النصراوي لم يهتم أبدًا بتلك التعليقات وقدم الدعم لمهاجمه السنغالي على طريقة "يضرب ولا يُبالي".

يُشار إلى أن حمدالله يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي بعد جولته الثالثة بـ4 أهداف، فيما سجل ماني 3 أهداف مع النصر.

SHAHID