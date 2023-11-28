"يضحي بنفسه من أجل مصلحة الفريق" .. نجم الاتحاد يلعب وهو مصاب

معلومة خطيرة عن نجم نادي الاتحاد

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"يضحي بنفسه من أجل مصلحة الفريق".. هذا هو حال أحمد بامسعود، ظهير أيسر نادي الاتحاد السعودي، والذي تراجع مستواه بشكل واضح، في الفترة الأخيرة.

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بامسعود البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في صيف 2022، قادمًا من صفوف الفيحاء، وفي عقد حتى 2025.

ووفقًا للإعلامي الرياضي منار شاهين، يخوض بامسعود، المباريات الأخيرة مع العميد الاتحادي؛ وهو يعاني من إصابة في عضلة الفخذ.

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شاهين قال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "اللاعب يتحامل كثيرًا على إصابته؛ لأنه لا بديل له في مركز الظهير الأيسر، خاصة أن زكريا هوساوي ومدالله العليان، ثنائي الفريق الأول، يعانيان هما أيضًا من الإصابة".

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن خوض أحمد بامسعود، مباريات الاتحاد الأخيرة وهو مصابًا؛ كان السبب الرئيسي في تراجع مستواه، خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن بامسعود، سجل هدفًا وصنع 3 آخرين، خلال 44 مباراة رسمية مع الفريق الاتحادي، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية.

SHAHID