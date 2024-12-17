يضاعف مشاكل دي يونج.. برشلونة يستهدف "أفضل شباب إفريقيا!"

صفقة قد تطيح بالهولندي تمامًا من حسابات هانزي فليك

يراقب برشلونة موهبة شابة هامة في العالم بالوقت الراهن، وهو السنغالي لامين كامارا الذي حصل مؤخرًا على جائزة الفتى الذهبي كافضل لاعب شاب في قارة إفريقيا.

لاعب موناكو الفرنسي سيكون تدعيمًا كبيرًا لخط وسط برشلونة، الذي يعاني نجمه في السنوات الأخيرة فرينكي دي يونج من عدم وجود فرص كثيرة تحت إمرة المدرب هانزي فليك.

دي يونج شاهد مباراة برشلونة ضد ليجانيس من الدكة، ورغم قيام المدرب ماركوس سورج بديل فليك الموقوف بإجراء 5 تبديلات، إلا أن دي يونج لم يكن من بينها جميعًا.

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تشير صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني إلى أن الاهتمام بلامين كامارا يأتي ليضاعف مشاكل دي يونج في إيجاد مكان تحت قيادة فليك، ويدفع الهولندي ربما للرحيل.

الصحفي الإسباني توني خوانمارثي أشار إلى أن برشلونة لم يراقب كامارا الآن فقط، بل منذ الصيف الماضي راقب اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا والذي انضم إلى موناكو مقابل 15 مليون يورو.