يشجع ليفربول منذ الصبا.. اسم قوي جديد لخلافة يورجن كلوب!

من يدرب الريدز خلفًا للألماني؟

قفز اسم جديد إلى خارطة البدلاء المحتملين للألماني يورجن كلوب في سدة تدريب ليفربول، وهو الأسترالي ذو الأصول اليونانية أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام الحالي.

ووفقًا للصحفي الإنجليزي جيمس بيرس المقرب من ليفربول وصحفي "ذا أثليتك"، فإن كلًا من روبرتو دي زيربي وأنجي بوستيكوجلو يقفان كمرشحين محتملين بقوة لخلافة كلوب.

ربما تحدث الكثيرون طيلة الساعات الـ 24 الماضية عن دي زيربي، بينما يأتي الحديث عن بوستيكوجلو بشكل جديد خصوصًا أن المدرب الذي برهن على مستوى رائع الموسم الجاري مع توتنهام يعد من مشجعي ليفربول منذ صباه، وفقًا لبيرس.

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ويقود بوستيكوجلو توتنهام حتى الآن إلى المنافسة بقوة على المقاعد المتقدمة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الخامس مع السبيرز ويفصله عن المتصدر ليفربول 8 نقاط.

وسبق لبوستيكوجلو البالغ من العمر 58 عامًا تدريب العديد من الأندية منذ عام 1996، ولعل أبرز محطاته التدريبية كانت في منتخب أستراليا ونادي سيلتيك الاسكتلندي.