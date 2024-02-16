سخرية وضحك .. مدرب توتنهام يعلق على تولي تدريب ليفربول!

مدرب توتنهام يرد على أنباء انضمامه إلى ليفربول...

سخر أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام، المدير الفني لنادي توتنهام، من فكرة تدريب ليفربول، في الموسم القادم في حال رحيل يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

وكان يورجن كلوب، قد أعلن قبل أسابيع، إعلان رحيله عن تدريب فريقه بعد نهاية الموسم الحالي، إذ كشف في تصريحاته أن طاقته بدأت تنفد، ويريد الحصول على بعض الراحة مع عائلته.

وارتبط ليفربول، بالعديد من الأسماء لخلافة يورجن كلوب، منها تشابي ألونسو المدير الفني لنادي باير ليفركوزن، وانضم لتلك القائمة مؤخرًا، أنجي بوستيكوجلو مدرب نادي توتنهام.

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وبحسب ما نشره "فابريزيو رومانو" الصحفي الموثوق، فإن المدرب الأسترالي، قابل أنباء توليه تدريب ليفربول في الموسم القادم، بسخرية كبيرة.

ويستعد ليفربول لمواجهة برينتفورد، صباح السبت ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي، بينما سيلعب توتنهام مع وولفرهامبتون في الجولة ذاتها.