"يشبه لاعب الهلال" .. فهد الهريفي يسخر من مشاركة لابورت في اليورو!

رسالة الهريفي تواجه انتقادات جماهير الهلال والنصر..

وجه فهد الهريفي، نجم النصر السابق، رسالة ساخرة من الإسباني إيمريك لابورت، مدافع الفريق الحالي، الذي يشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويعد لابورت عنصرًا أساسيًا في كتيبة المدير الفني دي لا فوينتي، حيث يقدم منتخب إسبانيا مسيرة بلا هزائم، في بطولة يورو 2024، بعد حصد العلامة الكاملة في منافسات المجموعة الثانية، ثم حقق انتصارًا كبيرًا على جورجيا بنتيجة (4-1)، في دور الـ16 من البطولة.

ونشر الهريفي رسالة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، حول أداء مدافع النصر، قائلًا "لابورت مع إسبانيا مثل البليهي مع الهلال".

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وفي رده على أحد المتابعين، أوضح الهريفي أن لابورت ثقيل للغاية، ولا يملك المرونة والدوران، فضلًا عن كونه غير جيد في المواجهات المباشرة (1 ضد 1)، ويكتفي ببدء الهجمة والتمرير بشكل جيد، والنصر لا يحتاج لتلك الصفات، لأنها مميزات غيره.

في المقابل، انتقد عدد من جماهير الهلال، رسالة الهريفي والتي تحمل طابع السخرية من علي البليهي، مدافع الأزرق، حيث وصف متابع بأن البليهي حقق 13 بطولة وفضية أندية العالم، ليتجاوز تاريخ الهريفي مع النصر.

ويستعد لابورت لمرحلة حاسمة برفقة المنتخب الإسباني في بطولة اليورو، حيث يواجه ألمانيا، المستضيفة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، في مباراة نارية تقام على ملعب مرسيدس بنز، يوم الجمعة المُقبلة.