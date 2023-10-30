يشبه فرانكنشتاين .. أحمد حسام "ميدو" يسخر من نجم الأهلي!

ميدو قرر السخرية من نجم الأهلي بطريقة غير تقليدية..

سخر أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك المصري السابق من الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي، لدرجة أنه شبهه بالوحش فرانكنشتاين.

موديست واصل ظهوره المتواضع مع الأهلي في المباريات، والتي كان آخرها أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الإفريقي، والتي خسرها "المارد الأحمر" بهدف دون رد.

وسخر ميدو من مهاجم عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة لفرانكنشتاين من الفيلم المصري الكوميدي الشهير "حرام عليك" الذي كان من بطولة النجم الراحل إسماعيل ياسين، مع تعليق: "موديست".

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وشارك موديست في الدقيقة 69 من زمن المباراة، حيث دخل بديلًا للمهاجم صلاح محسن، لكنه لم يلمس الكرة تقريبًا طوال الدقائق التي لعبها، ولم يساهم في تغيير وجه الأهلي الباهت خلال اللقاء.

يذكر أن موديست انضم إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني، وسجل هدفًا واحدًا في أربع مباريات مع الفريق القاهري.