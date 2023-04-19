"يشبه الديكتاتور" .. لاعب بايرن ميونخ السابق ينصف رونالدو في معركته مع تين هاج!

تين هاج شخصية ديكتاتورية!

وجه ريكاردو باستا موهوب بايرن ميونخ السابق، ادعاءات خطيرة ضد ناديه السابق ومدربه إريك تين هاج المدير الفني الحالي لنادي مانشستر يونايتد.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا تحدث في مقابلة مع موقع "سبورت 1" الألماني عن فترة تواجد ضمن أكاديمية بايرن ميونخ تحت قيادة تين هاج قائلًا: "بعد كل شيء يحلم كل طفل بأن يصبح لاعب كرة قدم محترف وكنت قريبًا جدًا من هذا الحلم في بايرن ميونخ، لكن لقد خدعت لقد تلقيت وعودًا كاذبة".

باستا أشار إلى الوعود فيما يتعلق بأوقات اللعب والحصول على فرصة للتصعيد حيث قال: "بعد تمديد عقدي الأول، أخبرني أنهم كانوا يعتمدون علي وأنهم كانوا يخططون لتصعيدي".

وواصل: "في محادثة مع المدير الرياضي آنذاك ماتياس زامر، كان يوضح لي أني سأكون حلقة الوصل بين الفريقين الأول والثاني، ويجب أن أكون أيضًا في الفريق من وقت لآخر بالطبع اعتقدت أن هذا رائع لكن في نهاية المطاف لم يتم تنفيذ أي شيء من وعوده، فقط من وقت لآخر أتيحت له الفرصة للتدريب مع الفريق الأول".

كما وجه باستا اتهامات ضد مدرب فريق شباب بايرن ميونخ السابق ومدرب اليونايتد الحالي تين هاج، حيث وحرمه من فرصة قبول عرض إعارة قائلًا: "شخصيا لم يكن لدي علاقة جيدة مع تين هاج كان يشبه الديكتاتور تقريبا كان لديه خطة وعلينا نحن اللاعبين أن نتبعها".

وكان كريستيانو رونالدو قد ترك مانشستر يونايتد وانتقل إلى النصر السعودي بعد خلاف كبير للغاية مع المدرب الهولندي.

يذكر أن لعب باستا لنادي بايرن ميونخ بين عامي 2014 و 2017 ثم ظل بلا نادٍ لمدة عام تقريبًا قبل توقيع عقد مع 1860 روزنهايم في مارس 2018، واليوم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا يلعب مع نادي فيجارشينج في أوبرليجا (الدرجة الخامسة في ألمانيا).