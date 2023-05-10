يسيء لجمهور الهلال دفاعًا عن نفسه؟! .. تعليق مفاجئ من سالم الدوسري على الانتقادات الموجهة له

زهيرة عادل
Salem Al Dawsari Al-Hilal Urawa AFC Champions League FinalGettyImage
سالم الدوسريالهلالدوري روشن السعوديثقافة

أراد أن يظهر مهارته في "قصف الجبهات" فقصف جبهة جماهير الهلال!

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لم يتحمل سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال السعودي، كم الانتقادات الموجهة له خلال الأيام الماضية، بعد ضياع اللقب القاري، وخرج برد صادم ومفاجئ، اعتبره الكثيرون إهانة لجمهور ناديه.

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الزعيم خسر لقب دوري أبطال آسيا بعد الهزيمة في إياب النهائي أمام أوراوا ريد الياباني بهدف نظيف، في حين انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.

وغاب التورنيدو عن الإياب بعدما تعرض للطرد في الذهاب، في لقطة اعتداء ساذج منه على لاعب الفريق الياباني، وهو ما عرضه لهجوم جم من الجماهير.

وأمام هذه الانتقادات، كتب الدوسري، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "أحيانًا لا تحزنك الكلمات التي تقال عنك بمقدار حزنك عندما تعرف من قالها!".

وأضاف بطريقة غريبة: "نملك القدرة على القصف، لكن الذخيرة ثمينة والهدف رخيص!"، وهو التعليق الذي أغضب الكثير من جماهيره واعتبروه إساءة لهم.

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جدير بالذكر أن الانتقادات تحاصر الدوسري منذ عودته من المشاركة مع منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022، إذ تراجع مستواه بشكل ملحوظ بين أسباب بدنية وفنية.

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