يسعى وراء ليونيل ميسي وكريم بنزيما؟ .. فيفا يصدم الاتحاد ويمنعه من التسجيل في الصيف!

هل يفلح الاتحاد في الهروب من هذه الورطة، كي يضم ميسي أو بنزيما؟

shahid

لا تزال قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تضرب مصالح الأندية السعودية، فبعد الأهلي، جاء دور الاتحاد بعقوبة جديدة.

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قبل أيام، أصدر فيفا قراره بحرمان الراقي من التعاقدات لفترتين (الصيف والشتاء) المقبلين، في قرار نهائي غير قابل للاستئناف، على إثر تراكم القضايا الخارجية عليه.

واليوم، أكد الخبير القانوني أحمد الشيخي أن المحكمة الدولية "كاس" حكمت لصالح الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ لاعب العميد السابق، وألزمت بالاتحاد بدفع 40 مليون ريال للاعب، بجانب 166 ألف ريال تتكرر شهريًا، لحين سداد مبلغ العقوبة.

وأوضح الشيخي أنه بموجب هذه العقوبة يُمنع العميد من التعاقدات في الصيف المقبل، لكن بصورة مؤقتة، لحين سداد كامل المبالغ للصربي.

لكن ورغم صدمة هذه العقوبة إلا أن الشيخي أكد أن فيفا رفع خلال الأيام الماضية عقوبتين عن الاتحاد، حرم على إثرهم من التعاقدات في الشتاء الماضي، موضحًا أنه من المتوقع أن يتم رفع ثلاث عقوبات أخرى عنه خلال الخمسة أيام المقبلة، ليصبح بلا أي قضايا منظورة.

جدير بالذكر أن العميد حُرم من التعاقدات في الشتاء الماضي، بخلاف القضايا الخارجية، بقرار من لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم كعقوبة في قضية اللاعب عبد الرزاق حمد الله ونادي النصر.

وتؤكد التقارير الصحفية حاليًا سعي العميد لإبرام أكثر من صفقة عالمية خلال الصيف المقبل ككريم بنزيما وليونيل ميسي.

Shahid