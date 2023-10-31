يسخر من وداع الأهلي لكأس الملك؟ .. الاتحاد يثير الجدل برسالة غريبة

أثار نادي الاتحاد، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بعد دقائق بسيطة من نهاية مباراة الأهلي وأبها، مساء اليوم الثلاثاء.

الأهلي ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة أمام أبها، بهدف مقابل اثنين.

وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد خسارة الراقي مباشرة: "نام الحين"؛ دون أي تفاصيل إضافية.

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البعض ربط بين هذه التغريدة الاتحادية، والسخرية من الأهلي، الذي ودع منافسات أغلى البطولات، بشكل رسمي، وفي مدينة جدة بالذات.

في الوقت نفسه.. تحتفل جماهير الاتحاد، بتأهل فريقها إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز الكبير على الفيحاء (3-0).

وكان الأهلي، قد كتب عبر حسابه بمنصة "أكس"، بعد الفوز على الاتحاد، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين: "الفرق.. خلي نايم مبسوط"؛ لذلك يبدو أن العميد استغل فرصته الآن.

جدير بالذكر أن أندية الهلال والنصر والاتحاد والشباب والتعاون والفيصلي وأبها والخليج، تأهلت إلى ربع النهائي؛ في انتظار القرعة المقرر لها يوم الخميس القادم.