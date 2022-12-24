يسخر من إيمري؟ مويس يتهكم على آرسنال قبل قدوم أرتيتا!

هل يقصد مويس السخرية من إيمري؟

يرى مدرب فريق وست هام يونايتد، ديفيد مويس، أن الوقت الحالي ليس المفضل لمواجهة نادي آرسنال في مباراة رسمية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

إذ يعتقد المدرب الاسكتلندي أن حظوظ فريقه في الفوز ضد النادي اللندني كانت لتكون أكبر إذا أقيمت تلك المواجهة ضد نسخة آرسنال الماضية منذ 3 سنوات.

وكان مويس قد سئل في المؤتمر الصحفي بصورة مباشرة، عما إذا كان الوقت الحالي هو الأفضل للعب ضد آرسنال، خاصةً بعد فترة التوقف التي جاءت بسبب كأس العالم.

وعن ذلك، قال مدرب فريق وست هام: "أعتقد أن أفضل وقت للعب أرسنال كان قبل حوالي ثلاث سنوات، منذ أن جاء ميكيل، قام بعمل رائع".

حديث مويس ربما يحمل بعض السخرية أو التقليل من المدرب أوناي إيمري، الذي كان في منصب المدير الفني لفريق آرسنال منذ 3 سنوات.

جدير بالذكر أن الفريق اللندني سيلعب يوم الإثنين المقبل ضد وست هام يونايتد ضمن الجولة 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.