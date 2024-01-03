"يسجل هدفًا من كل تصويبة!".. بيدري يمتدح بيلينجهام ويثير ذعر جمهور برشلونة

النادي الكتالوني يطمح في استعادة نجم وسطه قبل السوبر..

تطرق الإسباني بيدري نجم وسط برشلونة لمسائل عديدة خلال لقاء له عبر منصة "تويتش" مع "إيباي يانوس" سواء عن المنافس ريال مدريد أو عن وضعية برشلونة في الموسم الجاري.

لكن أهم ما لفت الانتباه في حديث بيدري هو ما قاله عن الإنجليزي جود بيلينجهام نجم وهداف ريال مدريد خلال الموسم الجاري.

وقال بيدري عن بيلينجهام: "لقد فاجأني بشكل كبير، إنه في مستوى الآن يجعل كل تسديدة له تنتهي بهدف في المرمى!".

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وأضاف متحدثًا عن إصابته: "مررت بوقت صعب لكنني الآن بحالة جيدة، يؤلمني كلام الأشخاص عن أن نمط حياتي يسبب إصاباتي، أنا شخص لا أتسكع بالخارج، لا أحب الحفلات أو السهر، أحب التدريب".

وأردف: "أنا فقط أحب كرة القدم، لا أعرف متى سأعود، لا أملك موعد عودة!".. في ظل الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا والتي ستغيبه عن مباراة لاس بالماس ومباراة الكأس المقبلة على أقل تقدير.

ويطمح برشلونة لتجهيز بيدري لخوض منافسات السوبر الإسباني، التي يلتقي فيها النادي الكتالوني في نصف النهائي بأوساسونا في نصف النهائي.