يسجل للحكم؟ مورينيو: لست غبيًا .. حصنت نفسي بميكروفون في مونزا!

ميكروفون أحدث تقاليع المدرب البرتغالي في الدوري الإيطالي

حصن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما الإيطالي، نفسه جيدًا أمام مونزا؛ لم يتسلح بأفكاره التدريبية فقط، بل بميكروفون أيضًا لتجنب أي أقاويل أو إيقافات.

وتعادل روما، أمس الأربعاء، مع مضيفه مونزا بهدف لكل منهما في الدوري الإيطالي، وشهدت المباراة طرد لاعب روما زكي شيليك في الوقت بدل الضائع بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وقال مورينيو عقب اللقاء: "لست غبيًا، ذهبت إلى المباراة بميكروفون وسجلت كل شيء منذ خروجي من غرفة خلع الملابس وحتى عودتي إليها".

وفسر المدرب البرتغالي فعلته كي يسجل كل كلمة يقولها للحكم شيفي أو مساعديه "حصنت نفسي بمستوى تقني، الحكم الجيد لا يطلق صافرته كثيرًا، قيل إننا لا نفوز مع أورساتو لكنني أود أن يدير لي كل مباراة لأنه يُحكم السيطرة على المباراة حتى لو ارتكب خطأ، هو هادئ. شيفي مختلف لديه مهارة ليغضب وهذا خلاف طبيعة الحكم. أكرر النتيجة ليست بسببه. حتى الطرد؛ فهم الموقف يجعلك تدرك كل شيء".

وكان مورينيو قد أوقف مباراتين وغُرم 10 آلاف يورو في مارس الماضي بعد طرده بسبب جدال بينه وبين الحكم المساعد ماركو سيرا خلال مباراة فريقه مع كريمونيزي.