يستفز الجمهور؟ مساعد كومان: برشلونة لن يستطيع تخطي الخروج من دوري أبطال أوروبا!

لماذا في هذا التوقيت بالذات؟

تحدث السويدي هنريك لارسون الذي كان مساعدًا في جهاز الهولندي رونالد كومان الفني في برشلونة والذي لعب سابقًا للفريق الكتالوني عن إقصاء البلوجرانا من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

لارسون قال إن الإنفاق الذي حدث في الصيف الماضي من قبل برشلونة كان بهدف "أخذ خطوة للأمام والمنافسة على دوري الأبطال بشكل جدي كما حدث منذ سنوات".

وقال السويدي في تصريحات لقناة "سي موور": "إنه إحباط كبير لن يستطيعوا تخطيه، إذا كنت في فريق مثل برشلونة فإنك تتوقع أن تمر من دور المجموعات بسهولة وتفوز!".

لارسون لم يمر بأوقات طيبة مع رونالد كومان في برشلونة، اكتفى برفع بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2020-2021 وهي آخر بطولة حصدها الفريق الكتالوني.

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لم يكن ذلك هو الحال بالنسبة للارسون اللاعب في برشلونة، والذي ترك ذكريات جيدة للغاية في برشلونة وكان من أهم مفاتيح حصد برشلونة للقب دوري أبطال أوروبا موسم 2005-2006.