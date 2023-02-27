"يستطيع القيام ببعض الحدادة" الجماهير تسخر من لوريس كاريوس بسبب قفازاته!

لوريس كاريوس يعاني من انتكاسة جديد حيث لجأ المشجعون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من قفازاته خلال ظهوره الأول في ويمبلي.

تلقى لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول السابق الذي انضم إلى نيوكاسل يونايتد مجانًا الصيف الماضي، انتقادات من الجماهير بسبب شكل قفازاته في مواجهة مانشستر يونايتد في نهائي كأس كاراباو.

كاريوس لعب أول مباراة بقميص نيوكاسل بعد طرد نيك بوب خلال مباراة ليفربول، وبسبب أن حارس مرمى نيوكاسل الثاني في القائمة هو مارتن دوبرافكا الذي لعب في بداية الموسم مع اليونايتد قبل أن يقطع إعاراته ويعود إلى الماكبايس، وتمنعه القواعد من خوض اللقاء.

ولاحظ الجماهير شكل قفازات الحارس الألماني، واستخدم الكثيرون وسائل التواصل الاجتماعي للاستهزاء بكاريوس، حيث غرد أحد المتفرجين، "كاريوس يرتدي قفازات من الحرب العالمية الثانية"، بينما علق آخر، "هل كان عليه إخراج قفازاته من كوخ العمل؟".

قال مشجع آخر: "على الأقل بعد هذه المباراة، يستطيع كاريوس أن يذهب مباشرة إلى القيام ببعض الحدادة دون الحاجة حتى إلى تغيير قفازاته".

وعلق آخر: "لماذا ارتدى كاريوس قفازات جدي؟"، وأضاف مغرد آخر: "يبدو أن كاريوس لن يتمكن من صد كرات بقفاز البستاني الذي يرتديه".

حارس المرمى الألماني لديه شهرة سيئة السمعة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ضد ريال مدريد، ولم يلعب مباراة تنافسية منذ عامين قبل نهائي كأس كاراباو، كان المشجعون قلقين بشأن أدائه قبل المباراة.

وجاءت السخرية من قفازاته على وسائل التواصل الاجتماعي لتزيد الأمور سوء، وفي نهاية الأمر تعرض نيوكاسل للهزيمة أمام الشياطين الحمر بهدفين دون رد.