هل يستبدل نوير في بايرن؟ شتيجن يحسم مستقبله مع برشلونة "على المدى الطويل"

الحارس الألماني لا يريد الرحيل إلى الدوري الألماني

طمأن الألماني مارك أندريه تير شتيجن أنصار برشلونة بشأن مستقبله داخل النادي الملكي، في تصريحات له مؤخرًا عن الأمر.

وقال شتيجن في تصريحات لشبكة "سكاي" إنه ملتزم بالبقاء في برشلونة على المدى الطويل، وذلك عندما سئل عن العودة المحتملة إلى الدوري الألماني.

وما إذا كان يمكنه أن يتخيل أيضًا استبدال مانويل نوير في بايرن ميونخ، أجاب الحارس الألماني: "لا يزال لدي عقد طويل مع النادي وأنا سعيد جدًا مع عائلتي في كتالونيا".

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وأردف: "لا أعرف ما إذا كانت ألمانيا ستكون وجهة كرة القدم بالنسبة لي مرة أخرى، سنرى ذلك لكن بشكل عام أنا راض جدًا في الوقت الحالي عن وضعي التعاقدي وعن النادي الذي ألعب فيه".

وبات تير شتيجن القائد الأول للنادي الكتالوني هذا الموسم، بعد رحيل سيرجي روبرتو عن النادي الكتالوني إلى كومو الإيطالي.