يساويه بليونيل ميسي .. عرض غير متوقع من إنتر ميامي لإيدين هازارد!

إيدين هازارد تلقى عرضًا لم يكن متوقعًا من إنتر ميامي..

يسعى نادي إنتر ميامي الأمريكي إلى صناعة فريق "كل النجوم" وذلك بعدما تمكن بالفعل من التعاقد مع الأسطورة ليونيل ميسي، والإسباني سيرجيو بوسكيتس، حيث وجه أنظاره الآن إلى البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد السابق.

ريال مدريد أنهى عقد هازارد في يونيو الماضي بعد الاتفاق بين الطرفين على فسخ العقد الذي كان يمتد حتى صيف 2024، حيث كان البلجيكي أعلى اللاعبين أجرًا في النادي الملكي دون وجود أي تأثير له على أرض الملعب بسبب الإصابات المتكررة وفقدان ثقة المدربين فيه.

موقع "relevo" الإسباني كشف أن إنتر ميامي انضم إلى ركب المهتمين بالحصول على خدمات هازارد، الذي لا يدخر جهدًا عندما يتعلق الأمر ببناء مشروع بضمانات كاملة ليكون بطل الدوري الأمريكي في المستقبل القريب، ولعل التعاقد مع ميسي وبوسكيتس هو انعكاس لنواياه.

التقرير أشار إلى أنه في حالة وصول المفاوضات بين إنتر ميامي وهازارد إلى نهاية سعيدة للطرفين، فإن البلجيكي مرشح ليكون لاعب "فوق السقف" مثلما هو الحال مع ميسي، حيث تسمح تلك القاعدة للأندية في الدوري الأمريكي بتسجيل حتى ثلاثة لاعبين خارج سقف الرواتب المعمول به في البطولة، وفتح المجال أمام أي راتب محتمل.

هازارد لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله، حيث كانت هناك لحظات في نهاية الموسم فكر فيها في البقاء في العاصمة الإسبانية والاعتزال، لكنه قرر عدم التسرع والاستمتاع بالعطلة مع عائلته قبل اتخاذ قراره.