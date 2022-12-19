"يريد حقًا العودة إلى التدريب" .. كروس يدعم زيدان لخلافة ديشان

دعم توني كروس مدربه السابق في ريال مدريد زين الدين زيدان ليخلف ديدييه ديشان في قيادة منتخب فرنسا، في الوقت الذي يفكر فيه مدرب الديوك في مستقبله بعد الهزيمة في نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين.
ونقلت صحيفة " آس" الإسبانية تصريحات كروس: "أعتقد بالتأكيد أن زيدان لن يكون مجرد خليفة جيد ولكن سيكون أفضل خليفة ممكن".
وأضاف: "هناك فرصة لكي يصبح زيزو مدرب فرنسا الجديد، أعتقد أنه يريد حقًا العودة إلى ميدان التدريب".
ولعب كروس الفائز بكأس العالم 2014 مع ألمانيا، تحت قيادة زيدان خلال فترتين تولى فيهما الفرنسي تدريب ريال مدريد.
الجدير بالذكر أن زيدان أول مدرب يفوز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا خلال فترته الأولى مع ريال مدريد.
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