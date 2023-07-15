يريد أن يكون مثل الدراجة البخارية .. كشف سر ديمبيلي لتفادي الإصابات

علي رفعت
Ousmane-Dembele(C)GettyImages
برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجاعثمان ديمبيلي

ديمبيلي لم يتوقف عن التدريبات.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي نجح في الوصول إلى حالة بدنية أكثر من رائعة في الأسابيع القليلة الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب سوف يحضر هذا الإثنين إلى مقر النادي الكتالوني من أجل أن يبدأ الإعداد للموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لم يتوقف طوال فترة العطلة عن التدريبات، سعيًا ليصل إلى معسكر الإعداد للموسم الجديد وهو في حالة بدنية كما الدراجة البخارية على حد تعبيرهم، ليتفادى الإصابات.

وكان ديمبيلي قد تعرض لإصابة عضلية أبعدته ثلاثة أشهر في الموسم الماضي، لكن عاد في الوقت المناسب في شهر أبريل ليساعد برشلونة على حسم لقب الدوري الإسباني الغائب منذ أربع سنوات.

جدير بالذكر أن برشلونة يسافر هذا الشهر إلى الولايات المتحدة لخوض عدة مباريات ودية من ضمنها مواجهة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو.

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