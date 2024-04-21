"يريد اللعب لهذا النادي!".. خلاف إعلامي على فريق صلاح في الدوري السعودي

هل يرحل صلاح عن ليفربول في الميركاتو الصيفي؟

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"رؤية محمد صلاح تختلف عمّا تقوله الأخبار".. هكذا دار خلاف إعلامي حول الوجهة المرتقبة لنجم ليفربول الإنجليزي في دوري روشن السعودي.

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وتعالت أسهم محمد صلاح في الانتقال إلى الدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي، رغم ارتباط المصري بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2025، حيث جاء قائد المنتخب المصري، على رأس الصفقات العالمية المرشحة للعب في دوري روشن، في الموسم المقبل.

ودار خلاف حول وجهة صلاح الجديدة، عبر بودكاست "ركلة حرة" على منصة (إكس)، تويتر سابقًا، بين الإعلامي بندر الرزيحان الذي أكد أن نجم ليفربول يرغب في اللعب لصالح الهلال، والناقد عادل المرضي، الذي شدد على انتقاله إلى الاتحاد.

وقال الرزيحان الذي سبق وأن لعب للهلال، إن رؤية صلاح تجعله راغبًا في اللعب لكبير آسيا، فيما أوضح المرضي أن كافة الأخبار القادمة من مصر وإنجلترا، تؤكد انتقال هداف الليفر إلى الاتحاد في الموسم الجديد، مستندًا على مقولة لمسؤول برنامج الاستقطابات سعد اللذيذ، بأن النادي إذا فاوض لاعبًا لا يذهب إلى نادٍ آخر.

وشارك محمد صلاح، الذي تبلغ قيمته السوقية 65 مليون يورو، في 39 مباراة مع ليفربول، خلال الموسم الجاري، وسجل 24 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة.

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ولعب صلاح 343 مباراة مع ليفربول، منذ انتقاله إلى معقل أنفيلد في 2017، قادمًا من روما الإيطالي، حيث أحرز 210 هدف وصنع 88 تمريرة حاسمة، كما توج مع (ريدز) بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2019.

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