يريد العودة؟ فرانك كيسييه يخرج برسالة مؤثرة إلى برشلونة!

يقدم كل الدعم لتشافي وفريقه

SHAHID

رغم الفترة العابرة التي قضاها فرانك كيسييه مع برشلونة، إلا أن لاعب الأهلي السعودي يشعر بالحنين تجاه النادي الكتالوني.

كيسييه انضم لبرشلونة في صفقة انتقال حر قادمًا من ميلان، ولكنه لم يحصل على فرصته الكاملة رغم تألقه في العديد من المباريات، لذلك قرر الرحيل إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

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وقال النجم الإيفواري في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية:"أفتقد حرارة الكامب نو وعدم الجماهير، التواجد بهذا الملعب مختلف تمامًا لأن سعته تتسع إلى 100 ألف مقعد ليس هناك الكثير من الملاعب بهذا الحجم في أوروبا".

وأضاف:"لدي ذكريات جيدة جدًا من الفترة التي قضيتها في برشلونة، فزت بلقبين في عامي الأول، الدوري الإسباني وكأس السوبر، أتابع مباريات الفريق حتى الآن وأحاول أقدم للجميع الدعم في ظل اللحظات المعقدة الحالية التي يتعرض فيها الفريق لانتقادات كبيرة".

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يذكر أن كيسييه المنضم حديثًا للأهلي لعب 43 مباراة مع برشلونة بإجمالي 1797 دقيقة سجل فيها ثلاثة أهداف ولعب ثلاث تمريرات حاسمة.

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