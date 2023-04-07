أكد كيكي سيتيين المدير الفني الأسبق لبرشلونة والحالي لفياريال على صعوبة المواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وأكد خلالها أن الملكي يستطيع التسجيل في أي وقت.
وقال سيتيين: "لا تعرف أبدًا إذا ما كنت أفضل أو أسوأ من ريال مدريد، ولا تعرف إذا كنت تسيطر عليهم أم هم الذين يسيطرون عليك".
وأضاف: "لا يمكنك أن تعرف متى سيضربون، يمكنهم صناعة أربع أو خمس فرص للتسجيل، لذلك علينا أن نضربهم أولًا".
جدير بالذكر أن برشلونة كان قد خسر لتوه أمام ريال مدريد برباعية نظيفة في كأس ملك إسبانيا ليصعد الملكي إلى النهائي.
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