يرى نفسه أفضل منهم؟ كريستيانو رونالدو يسخر من قائمة أفضل لاعبي العالم في 2023

رد فعل غريب من رونالدو!

سخر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، من قائمة أفضل لاعبي العالم خلال عام 2023، ليُثير الجدل حول موقفه من تلك القائمة.

وكان الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، قد أعلن عن قائمة أفضل اللاعبين في العالم لعام 2023 والتي تضم 9 لاعبين، حيث لا يتواجد ضمنهم رونالدو.

ونشرت صحيفة "أبولا" البرتغالية عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي الترتيب، ليتفاعل رونالدو معها ساخرًا منها عن طريق الرموز التعبيرية "الإيموجيز".

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تعليق رونالدو الساخر من تلك القائمة حصد على حوالي 25 ألف إعجاب، في حين القائمة نفسها حصدت 2757 إعجابًا.

وتضم القائمة كلًا من بالترتيب: "إيرلينج هالاند، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، رودري، جود بيلينجهام، كيفين دي بروينه، هاري كين، بيرناردو سيلفا، فينيسيوس جونيور".