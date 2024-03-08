يرونه مثل نيمار .. بيلينجهام يدخل القائمة السوداء لحكام الليجا بعد واقعة مانزانو

هل تجاوز النجم الإنجليزي في طريقة احتجاجه؟

اكتسب النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، سمعة غير طيبة بين حكام الدوري الإسباني في الفترة الأخيرة، وخصوصًا بعد واقعة طرده في أعقاب مباراة فريقه أمام فالنسيا في ملعب الميستايا.

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وتلقى بيلينجهام عقوبة بالإيقاف لمباراتين، بسبب طرده الأخير حيث صرخ في وجه الحكم خيل مانزانو، الذي حرمته صافرته من تسجيل هدف فوز قاتل على فالنسيا في الليجا.

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وأكدت صحيفة "ماركا"، أن الحكام في إسبانيا يتحدثون فيما بينهم عن سلوكيات بيلينجهام، حتى قبل واقعة جيل مانزانو ويرون أن النجم الإنجليزي يتجاوز في طريقة احتجاجه عليهم ويرفضون اللهجة التي يتحدث بها معهم في المباريات.

وأشارت إلى أن بعض الحكام في الليجا الآن يصنفون بيلينجهام، على أنه واحد من اللاعبين المشاغبين ويرونه مثل البرازيلي نيما ردا سيلفا، لاعب برشلونة السابق والذي كان يتعمد السقوط في منطقة الجزاء عند أدنى احتكاك لخداعهم والحصول على ركلات الجزاء.

يذكر أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها بيلينجهام، هي الأولى في مسيرته الاحترافية حيث أنه نال 8 بطاقات صفراء فقط في 31 مباراة خاضها مع بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي، بينما حصل على 5 بطاقات صفراء في 22 مباراة بالليجا.

وكان بيلينجهام قد تحدث عقب مباراة لايبزيج الألماني، قائلًا: "في بعض الأحيان أعتقد أن الحكام يحاولون اتخاذي كعبرة ومثال لأنني جديد على الدوري الإسباني، ولكني أعتقد أن النادي يمكن أن يتوصل إلى اتفاق من خلال استئنافه، لأن الإيقاف مباراتين أمر سخيف بعض الشي".