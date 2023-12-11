يرد على تشافي بنفس طريقته؟ .. هكذا علق أنشيلوتي على فوز جيرونا التاريخي أمام برشلونة!

المدرب الإيطالي يتحدث بصرامة!

يبدو أن تعليق تشافي هيرنانديز بعد الخسارة برباعية مقابل هدفين أمام جيرونا في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني لم يمر مرور الكرام أمام كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي.

حيث أكد تشافي بعد المباراة التي حاول فريقه فيها العودة حتى الرمق الأخير منها أن فريق جيرونا كان أفضل من ريال مدريد في مواجهتهم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر مباراة أونيون برلين الختامية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا تعليقًا على المباراة: "لقد كانت مباراة ممتعة للغاية، سأتحدث كمشجع، كلاهما لعبا مباراة متقاربة".

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وأضاف: "لكن جيرونا كان أفضل من برشلونة، نجحوا في المباراة، لكنني لن أعلق بأكثر من ذلك، لا أستطيع انتقاد طريقة أي فريق أو تحليله، لقد أحببت المباراة وكانت ممتعة، وقدرة جيرونا على اللعب في ذلك المستوى وإظهار تلك الشخصية مفاجئة بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن فوز جيرونا وضعه على قمة ترتيب الدوري الإسباني بـ 41 نقطة، وترك ريال مدريد في المركز الثاني خلفه وبرشلونة في الرابع.